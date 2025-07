Mls, Cincinnati-Inter Miami: sarà ancora decisivo Messi? Il pronostico di DDD

Aspettando Rodrigo De Paul, l'Inter Miami affronta Cincinnati provando ad accorciare la distanza in classifica ed inseguendo la vetta.

16 luglio 2025

Giunti nel momento chiave della stagione, Inter Miami e Cincinnati sono quanto di meglio la Eastern Conference ha da offrire. La squadra dell'Ohio è seconda in classifica, mentre la formazione di Mascherano è in netta crescita grazie ad un Messi superbo nelle ultime apparizioni. La vetta è occupata dal Philadelphia Union, che conta 43 punti, uno in più della capolista della Western Conference - San Diego, con 42 punti.

Il momento di forma delle due squadre — Cincinnati era reduce da un interessante filone di vittorie, fino all'ultimo match in cui hanno perso contro Colombus Crew, salito nel frattempo al quarto posto in classifica. Nelle ultime cinque partite la formazione dell'Ohio soltanto una volta non ha subito reti, in occasione del match disputato contro New England Revolution. Dunque, parliamo di una squadra che recentemente concede diverse occasioni agli avversari, e con un Lionel Messi così in forma è difficile pensare che l'Inter Miami non riuscirà a realizzare neanche una rete. Tra l'altro, con 31 gol subiti, Cincinnati è la squadra che ha subito più reti tra le prime otto squadre della Eastern Conference.

L'Inter Miami, visto anche al Mondiale per Club, ha due diverse vite. Offensivamente è una squadra imprevedibile, frizzante, che può trovare la via della rete in qualsiasi momento; difensivamente, però, la squadra di Mascherano vive nell'arco della partita diversi blackout. Infatti, il club della Florida ha subito 30 reti, una sola in meno rispetto a Cincinnati. Nella Eastern Conference, però, nessuno ha segnato più reti dell'Inter Miami, ed in tutta la Major League Soccer soltanto San Diego ne ha fatti di più (46, contro 44).

Nel frattempo, a Messi, Jordi Alba, Suarez e Busquets si unirà molto probabilmente anche Rodrigo De Paul, perno del centrocampo di Diego Simeone per ben quattro anni, nonché Campione del Mondo proprio insieme all'ex giocatore del Barcellona. Questo rinforzo senz'altro sarà determinante in vista della seconda fase della stagione.

Il pronostico di Cincinnati-Inter Miami — Alla luce del gran momento di forma dell'Inter Miami e della recente battuta d'arresto di Cincinnati, crediamo che la formazione di Mascherano possa guadagnare punti preziosi in classifica, raggiungendo quota 41 punti e unendosi a Nashville e Columbus Crew al terzo posto. L'ottimo reparto offensivo contro i non pochi problemi difensivi del Cincinnati potrebbe essere lo scacco matto per portare a casa tre punti di fondamentale importanza. Ad ogni modo ci immaginiamo una partita aperta, ricca di gol e capovolgimenti di fronte. Lo spettacolo è assicurato, ma quando Messi è in campo difficilmente si può dire il contrario.