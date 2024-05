MLS, Insigne non basta al Toronto: l’Inter Miami vince senza Messi

Ad Est l' Inter Miami supera 2-1 i Vancouver Whitecaps , nonostante l'assenza di Lionel Messi , tenuto a riposo dal Tata Martino . Orfano di Bernardeschi , squalificato per somma di ammonizioni, il Toronto FC cade in casa, sconfitto 4-3 da Cincinnati : il rigore di Insigne nel finale era valso il 3-3, una mera illusione prima del gol vittoria degli ospiti a tempo scaduto.

No Bernardeschi, no party

Dopo il successo nel derby col Montreal il Toronto FC non riesce a ripetersi e cade tra le mura amiche contro il Cincinnati, in una sfida che avrebbe potuto permettere ai canadesi di avvicinarsi al gruppo di testa in caso di vittoria. Eppure il match era iniziato nel migliore dei modi, i padroni di casa infatti, chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco grazie ad un gol di Aldair Flores. Ad inizio ripresa però ecco la pronta risposta di Cincinnati che in due minuti ribalta l'esito dell'incontro con Orellano e Kelsy, l'autogol di Murphy rimette le cose a posto, ma è ancora Orellano a riportare avanti gli ospiti a '10 dal termine.