Moldavia-Italia, statistiche e precedenti del match degli Azzurri

Gli Azzurri, sperando in un passo falso della Norvegia, punteranno alla vittoria e proveranno a segnare quanti più gol possibili

Jacopo del Monaco 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 11:16)

In occasione della penultima giornata delle qualificazione ai Mondiali del 2026, l'Italia affronterà fuori casa la Moldavia. La partita tra le due compagini del Girone I si disputerà presso lo Stadionul Zimbru di Chișinău, capitale del Paese dell'Est. In attesa del calcio d'inizio, ecco a voi le statistiche riguardanti i precedenti tre le due squadre, la cui sfida avrà inizio alle ore 20:45 di domani sera.

Le due compagini, allenate rispettivamente da Gennaro Gattuso e da Lilian Popescu, si trovano in due situazioni completamente differenti tra loro. Gli Azzurri, secondi con 15 punti, punteranno alla vittoria sperando in un passo falso della Norvegia contro l'Estonia. La Nazionale Moldava, dal canto suo, è ultima nel girone con un solo punto e non ha più nulla da giocarsi se non l'onore ed il difendersi davanti al suo pubblico contro un avversario molto forte.

Moldavia-Italia, i precedenti — Domani sera, le due selezioni si affronteranno per la settima volta nella loro storia con gli Azzurri che hanno vinto tutte le partite. Anche per quanto riguarda i gol, l'Italia ha un vantaggio importante: 17 contro le 2 segnate dai moldavi, di cui l'ultima segnata da Gatcan nel match vinto dagli Azzurri per 2-1. Durante la fase di qualificazione attualmente in corso, nel mese di giugno la Nazionale Italiana, allenata da Luciano Spalletti per l'ultima volta, ha ospitato la Moldavia a Reggio Emilia e ha vinto 2-0 grazie alle reti di Giacomo Raspadori, attaccante dell'Atlético Madrid, e del bianconero Andrea Cambiaso.

La prima volta che le due compagini hanno giocato contro risale alle qualificazioni per il Mondiale in Francia del 1998: il 5 ottobre del 1996, gli Azzurri hanno vinto 1-3 in casa della Moldavia grazie alla doppietta di Fabrizio Ravanelli, uno su punizione e l'altro su rigore, ed al gol di testa realizzato da Pierluigi Casiraghi. Nel 2020, l'Italia allora allenata da Roberto Mancini ha affrontato i moldavi in un'amichevole vinta per 6-0. I marcatori di quella gara sono stati: Stephan El Shaarawy, doppietta; Bryan Cristante; Francesco Caputo; autorete di Posmac; Domenico Berardi.