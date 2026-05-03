Durante Wolves-Sunderland si verifica un episodio che cambia per alcuni minuti il clima della partita. Dal tetto del Molineux si stacca un elemento che finisce nella zona occupata dai tifosi. La reazione è immediata: steward e sicurezza isolano l’area e avviano l’evacuazione del settore coinvolto.

L’operazione avviene in modo rapido e ordinato, il pubblico viene fatto spostare senza creare panico, mentre il resto dello stadio continua a seguire la partita. La priorità resta la sicurezza, con controlli immediati sulla struttura sopra gli spalti. Non si tratta di un crollo esteso, ma di un distacco localizzato, abbastanza però da attivare tutte le procedure previste in questi casi.

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Wolverhampton, Inghilterra – 2 maggio 2026: Nordi Mukiele del Sunderland segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Sunderland al Molineux, il 2 maggio 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

Dinamica dell’episodio: possibile guasto a un impianto sotto il tetto

Le prime verifiche indicano un problema legato a uno degli impianti installati sotto la copertura dello stadio. In particolare, un componente collegato al sistema audio avrebbe ceduto, causando la caduta del materiale sugli spalti. Alcuni testimoni riferiscono che una tifosa è stata colpita in modo lieve, con i soccorsi intervenuti immediatamente sul posto. Non si registrano conseguenze gravi e non si rende necessario il trasferimento in ospedale.

Il club chiarisce in tempi brevi la natura dell’accaduto: viene confermato il distacco di un fissaggio metallico e viene avviata una verifica completa della zona interessata, con controlli anche sugli altri punti della copertura.

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Dopo l’episodio: verifiche e dubbi sulla sicurezza dell’impianto

L’accaduto riapre inevitabilmente il tema della sicurezza negli stadi. Non tanto per la gravità dell’evento, quanto per il contesto in cui si verifica: una gara ufficiale con impianto pieno e pubblico esposto. Le reazioni non si fanno attendere, sui social molti tifosi chiedono controlli più approfonditi e manutenzione più frequente. Altri sottolineano come anche episodi limitati possano creare rischi se non gestiti con attenzione.

La situazione resta sotto controllo, ma il segnale è chiaro, quando si verificano episodi legati alla struttura, anche se circoscritti, la priorità diventa prevenire e verificare. Il Molineux ora dovrà dimostrare di poter garantire piena sicurezza nelle prossime partite.

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