Momenti difficili a Parigi? Il Paraná “Siamo in D ma ti troverai bene, Neymar vieni da noi…”

Il Paraná Clube, squadra del quarto livello del campionato brasiliano, ha scherzato sull’account Twitter ufficiale, invitando la stella del PSG a unirsi alla rosa in questa sessione di calciomercato

Non si sa ancora cosa accadrà con il futuro di Neymar. In Francia dicono che il PSG intende svenderlo, mentre il padre ha ammesso come tutte queste voci siano false, confermando la permanenza del giocatore nel club parigino.