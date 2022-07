Momento difficile per il Cluj eliminato ad Andorra: Dan Petrescu ammette la crisi…

"Dugandzic? Mi ha chiesto di lasciarlo andare". Non fa drammi Petrescu, riferendosi al 28enne attaccante croato passato al Rapid Bucarest. Nulla da dire sui suoi giocatori, ma il momento dei campioni di Romania in carica resta delicato.

Dopo la Supercoppa persa, l’eliminazione dopo i preliminari di Champions contro la formazione andorriana del Pyunik Yerevan e la sconfitta per 3-1 con il Craiova, possiamo dire che il Cluj non è in uno dei suoi migliori momenti.

Ai microfoni Dan Petrescu: "Non abbiamo tempo per allenarci, siamo sempre in spazio, anche se una squadra dovesse qualificarsi dovrà vedere quanto sarà difficile mantenersi in equilibrio su due fronti. Quando giochi ogni 3 giorni è difficile. Dugandzic? Mi ha chiesto di giocare di più, lo capisco, hanno sempre giocato prima di lui Betancor e Debeljuh. Non ha senso trattenere un giocatore che vuole andare via".