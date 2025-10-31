L'infortunio non sembra serio, ma il centrocampista francese avrà comunque bisogno di qualche giornata di riposo. Salta la sfida di domani sera contro il Paris FC.

Luca Paesano Redattore 31 ottobre - 20:05

Altra battuta d’arresto per Paul Pogba, atteso al debutto con la maglia del Monaco, ma costretto a posticipare ancora una volta il ritorno in campo. A poche ore dalla partita che avrebbe segnato la sua prima presenza dopo oltre due anni lontano dai campi, un infortunio alla caviglia durante l’ultima seduta di allenamento ha bloccato ogni speranza di rientro imminente. Il centrocampista francese, che aveva terminato la squalifica di 18 mesi e si stava preparando a tornare a giocare, dovrà rimandare ancora una volta l’appuntamento.

Nuovo infortunio Pogba, salta il ritorno in campo — La data del grande ritorno sembrava fissata: Pogba era pronto a scendere in campo questo sabato contro il Paris FC e spezzare un digiuno che durava ormai più di due stagioni. Nell’allenamento di ieri, però, il centrocampista ha subito una distorsione alla caviglia che lo terrà necessariamente qualche giorno ai box. Non sembrerebbe nulla di serio, in attesa di eventuali esami che faranno maggior chiarezza sull’infortunio, ma la certezza è che non ci sarà alcun Pogback in questo fine settimana.

Come dichiarato dal tecnico Pocognoli, Pogba aveva finalmente trovato continuità negli allenamenti ed era pronto per tornare ad essere protagonista. Tuttavia, nella conferenza stampa di oggi ha dovuto per forza di cose rivedere le sue previsioni. "Paul ha subito un infortunio alla caviglia ieri e stiamo aspettando ulteriori esami. Sarà assente domani. È riuscito a terminare la seduta di ieri e questo è un segnale positivo, ma oggi non era in grado di dare il massimo".

E dunque, slitta ancora la data del possibile ritorno in campo. In attesa di capire l’entità della distorsione, Pocognoli ha ipotizzato di poterlo avere a pieno regime dopo la sosta per le nazionali.