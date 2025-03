Monaco, Hutter: “Eravamo la migliore squadra in campo. Balogun sta bene”

Una partita combattuta, un derby teso e un successo dal peso specifico enorme. L' AS Monaco ha avuto la meglio sull' OGC Nice con un 2-1 che vale oro nella corsa alle posizioni di vertice . La squadra di Adi Hütter ha dimostrato carattere e maturità , reagendo dopo un rigore fallito e ribaltando il match. Nel post-partita, il tecnico ha analizzato la sfida, esprimendo grande soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini.

Dopo un avvio convincente , il rigore fallito ha fatto riaffiorare vecchi fantasmi. "Abbiamo iniziato molto bene, i primi venti minuti sono stati ottimi. Il rigore sbagliato ha ricordato episodi del passato, ma il gol subito questa volta ci ha lasciato il tempo per reagire e cambiare il risultato." La reazione è stata immediata e la squadra ha saputo prendere in mano il gioco, ribaltando la situazione con personalità .

Biereth, cuore e carattere

Tra i protagonisti del match, Mika Biereth ha avuto un ruolo decisivo. Dopo l'errore dal dischetto, l'attaccante non si è lasciato abbattere, siglando poi un gol cruciale. "Ha un carattere incredibile, non si arrende mai e lotta sempre per la squadra. Affrontare una squadra solida come il Nizza non è mai facile, ma il suo gol è stato fondamentale. Da quando è qui ha segnato 12 reti, numeri fantastici!" ha sottolineato Hütter, lodando il suo spirito combattivo.