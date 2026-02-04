Il centrocampista è fermo ai box dal dicembre scorso per un problema al polpaccio

Filippo Montoli 4 febbraio - 22:07

Il Monaco ha escluso Paul Pogba dalla lista Champions. L'incertezza sui tempi di recupero dall'infortunio al polpaccio ha costretto il club a prendere questa decisione. Il centrocampista francese salterà così la sfida dei playoff contro il Psg. In palio l'accesso agli Ottavi di Finale. Oltre a lui, anche gli altri infortunati Minamino e Salisu sono stati estromessi. Il ritorno dalla squalifica per doping non procede nel migliore dei modi per Pogba in maglia Monaco.

Tempi di rientro incerti e il Monaco esclude Pogba dalla lista Champions — Tre presenze e 30 minuti totali. Questo è quanto Paul Pogba ha giocato da quando è tornato a calcare i campi da calcio. Il Monaco decise di puntare sull'ex Juventus quando forse in pochi lo avrebbero fatto. Le lacrime del francese al momento della firma del contratto dimostrarono quanto il centrocampista ci tenesse a mettersi alle spalle il periodo più buio della sua carriera. Ma fino a questo momento non si può parlare di lieto fine.

L'ultima presenza risale al 5 dicembre, contro il Brest. Da allora, un infortunio al polpaccio lo costringe a guardare i propri compagni. Lo staff medico non riesce ancora a dare una stima dei tempi di recupero e il tecnico Pocognoli è dovuto correre ai ripari. Nella lista Champions per la fase finale (che dovrà essere comunicata entro giovedì sera), Pogba non figura più. Allo stesso modo sono stati esclusi Minamino e Salisu, entrambi indisponibili per la rottura del legamento crociato.

Tutti e tre saltano quindi sicuramente il Psg nei playoff della competizione ed eventualmente le successive partite, in caso di passaggio del turno. Al loro posto sono stati chiamati due nuovi acquisti, Wout Faes arrivato dal Leicester e Simon Adingra dal Sunderland, e Krepin Diatta, fresco campione d'Africa con il Senegal.