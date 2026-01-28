Aspettando che la partita di questa sera abbia inizio, vediamo il rendimento dei torinesi contro i club provenienti dalla Francia

Jacopo del Monaco 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 16:46)

Tra le diciotto partite che chiuderanno la prima fase della Champions League figura anche quella tra il Monaco e la Juventus. Le due compagini, infatti, si affronteranno in occasione dell'ottava nonché ultima giornata della massima competizione europea. I padroni di casa puntano al mantenere la propria posizione nella zona Play-off. Gli ospiti, dal canto loro, hanno ancora la possibilità di andare tra le prime otto. Tutto ciò, però, dipenderà anche dai risultati degli altri campi. Aspettando il calcio d'inizio previsto per le ore 21:00, vediamo insieme i precedenti della Juve contro le squadre francesi nelle competizioni internazionali.

Monaco-Juventus, i precedenti bianconeri contro i club francesi — Anche se non proviene dalla Francia, il Monaco disputa le proprie partite a livello nazionale nelle competizioni transalpine, quindi Ligue 1, Coppa di Francia e tutte le altre. Dal 1998 fino al 2017, la Juve ha affrontato i monegaschi sei volte, ottenendo quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, che risale al 3-2 del 15 aprile 1998 in occasione della semifinale di ritorno della massima competizione europea. Tra l'altro, in ogni edizione della Champions in cui i bianconeri hanno giocato contro il Monaco, hanno sempre raggiunto (e perso) la finale. Tornando alle francesi, il Paris Saint-Germain è quella che ha sfidato più volte la Juve: 10, tra cui ricordiamo la doppia finale di Supercoppa UEFA del '96 con doppia vittoria bianconera all'andata (6-1) ed al ritorno (1-3).

Dopo il PSG troviamo l'Olympique Lione, contro cui la squadra torinese ha giocato sei volte tra il 2014 ed il 2020 ottenendo quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. A quota quattro incontri troviamo altre due squadre francesi: Bordeaux, una vittoria, un pareggio e due match persi; Nantes, contro cui ha collezionato due vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

In seguito, ci sono tre compagini che Juventus ha affronteranno due volte: Olympique Marsiglia, vittoria e sconfitta nel primo turno di Coppa dei Campioni 72/73; Stade Rennais nella doppia finale di Coppa Intertoto nel 2000, vittoria per 2-0 all'andata e pareggio per 2-2 al ritorno; Stade Français, un pareggio ed un match vinto nella Coppa delle Fiere 64/65. Chiudiamo con il Lille, contro cui la Juventus ha pareggiato 1-1 nella league phase della scorsa edizione della massima competizione europea.