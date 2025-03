Monaco-Nizza, le probabili formazioni del derby: Biereth sfida Guessand

Le probabili formazioni di Monaco e Nizza, che si sfidano questa sera nel match della ventisettesima giornata di Ligue 1.

Luca Paesano Redattore 29 marzo 2025 (modifica il 29 marzo 2025 | 09:02)

In Francia si ritorna subito in campo dopo la sosta con un turno che potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato. Il Paris Saint Germain è ormai ad un passo dalla matematica, che potrebbe arrivare già in questa giornata in caso di alcune combinazioni favorevoli. Tra i match da tenere d’occhio c’è anche il derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza, che vanno in campo questa sera, alle ore 21:00, allo Stade Louis II.

Ligue 1, come arrivano Monaco e Nizza alla partita — Il Monaco arriva al big match contro il Nizza con un andamento piuttosto incostante, in linea con il percorso mantenuto lungo tutta la stagione. La squadra di Adolf Hütter ha alternato prestazioni brillanti, come il travolgente 7-1 inflitto al Nantes, a prove meno convincenti, come il recente pareggio per 1-1 con il Tolosa. I monegaschi si presentano al derby dopo il successo nell’ultimo turno di campionato contro l’Angers. Un risultato che ha ridato slanci alla classifica dei biancorossi che si trovano ora in terza posizione con 47 punti, alla pari proprio del Nizza. Occhio al fattore casa: solamente il Paris Saint-Germain ha ottenuto un rendimento migliore in Ligue 1 di fronte al proprio pubblico.

Il Nizza, invece, arriva al derby in un momento di leggera flessione. Dopo una striscia di quattro vittorie consecutive in campionato, i rossoneri hanno subito due battute d’arresto nelle ultime giornate, perdendo il vantaggio accumulato in classifica. La formazione di Franck Haise ha pareggiato nell’ultima giornata contro l’Auxerre, un risultato deludente che segue la sconfitta nello scontro diretto con il Lione. Il rendimento del Nizza lontano dall’Allianz Riviera non è stato esaltante: in trasferta, la squadra ha ottenuto appena cinque vittorie in tredici partite, con quattro pareggi e quattro sconfitte. Quello di questa sera, sarà uno scontro determinante per i percorsi delle due squadre.

Monaco-Nizza, i precedenti tra le due squadre — I precedenti tra Monaco e Nizza quasi non conoscono mezze misure. Solamente uno degli ultimi dieci incontri tra le due formazioni è finito infatti in parità, mentre in sei occasioni è stata la squadra del principato ad aggiudicarsi il derby della Costa Azzurra. Sono tre, invece, i successi delle aquile, che tra l’altro sono arrivati tutti nelle ultime due stagioni.

Il Nizza, infatti, ha vinto 3 degli ultimi 4 match giocati in Ligue 1 contro il Monaco, ribaltando completamente le statistiche degli anni precedenti. Nello specifico, i rossoneri hanno vinto entrambi gli ultimi due derby giocati allo Stade Louis II.

Monaco-Nizza, le probabili formazioni del derby — Il Monaco dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1, oramai ben rodato da inizio stagione e marchio di fabbrica di Adi Hutter. In porta toccherà come sempre a Majecki. In difesa, conferma per Vanderson sulla fascia destra e Caio Henrique sulla fascia sinistra. Recuperato Mawissa, che tuttavia partirà solamente dalla panchina. Nel mezzo, invece, ci saranno come sempre Singo e Kehrer.

Promossa anche la coppia di mediani formata dall’ex Juve Dennis Zakaria e Al Musrati. Non al meglio Golovin. Sulla trequarti, allora, ci dovrebbero essere Akliouche, Minamino e Ben Seghir. Certo della sua maglia in attacco Mika Biereth, che sta trascinando il Monaco a suo di gol. Sono già 11 le reti messe a segno in campionato dall’attaccante danese dal suo arrivo a gennaio.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Al Musrati; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth. All. Adolf Hutter.

Pochi cambi in vista anche per il Nizza, che sembra aver trovato la sua quadra con il 3-4-2-1. Tra i pali c’è sempre Bulka. Il terzetto di difesa sarà composto da Bombito, Ndayishimiye e l’intramontabile Dante. Sulla fascia destra è confermato Jonathan Clauss, mentre sulla sinistra dovrà saltare il big match Melvin Bard, squalificato dopo l’ultimo turno di campionato. Franck Haise dovrebbe allora scegliere Abdi al suo posto.

Non al meglio Sanson, reduce da un piccolo problemino muscolare. In mediana, dunque, dovrebbero rivedersi ancora Santamaria e Boudaoui. Nessuna modifica nel tridente offensivo. Confermatissimo Evann Guessand, che sta vivendo un’ottima stagione ed è il capocannoniere dei rossoneri. Con lui ci sarà Mohamed Ali Cho, alle spalle del riferimento centrale che sarà ancora una volta Gaetan Laborde.

NIZZA (3-4-2-1): Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Clauss, Boudaoui, Santamaria, Abdi; Guessand, Cho; Laborde. All. Franck Haise.

Monaco-Nizza, dove vedere la partita in tv e in streaming — Monaco e Nizza si sfidano sabato 29 marzo alle ore 21:00 allo Stade Louis II. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato francese. Tuttavia, per chi è registrato ai siti di scommesse, potrebbe essere presente la sfida nella selezione dei match in live streaming.