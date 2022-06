Mondiale 2026, Messico al lavoro per la gara d’apertura allo stadio Azteca!

Il “Coloso de Santa Úrsula”, dal nome dell'omonimo quartiere di Città del Messico, sarà una delle 16 sedi della Coppa del Mondo 2026. Intanto il direttore del mitico stadio, Félix Aguirre, promette sorprese…

Davide Capano

Sebbene Città del Messico sia stata confermata come una delle 16 sedi del Mondiale 2026, non è stato annunciato quali partite si giocheranno nel “Coloso del Santa Úrsula”. Ecco perché il direttore del mitico Stadio Azteca, Félix Aguirre, ha confermato che cercherà di ottenere la gara inaugurale nella capitale del paese.

“Ci penso (il riferimento è all’inaugurazione, nda), è quello su cui lavorerò e per questo lascerò la mia anima e la mia pelle”, ha spiegato a TUDN, dopo la conferma dell’impianto tra quelli del torneo in programma tra quattro anni.

Lo stadio che ha ospitato complessivamente più partite della fase finale di un mondiale (19) chiuderà i battenti per essere ristrutturato (non senza polemiche) e Aguirre ha confermato che sarà una delle arene più moderne del pianeta quando i lavori saranno completati: “Ci saranno sorprese, lasceremo lo stadio al culmine della Coppa del Mondo e per i prossimi 50 anni”.

La casa della Nazionale messicana sta per compiere 66 anni, motivo per cui Aguirre ha evidenziato le qualità dell’Azteca. “Architetturalmente, è un gioiello in anticipo sui tempi, anche se è vecchio, ha un’atmosfera da stadio molto moderna”, ha detto.

Infine non ha nascosto la sua emozione nel ricevere la notizia dalla FIFA, che ha confermato l'Azteca come luogo di un nuovo Mondiale. “È un giorno molto importante per la città, per tutto il popolo del calcio messicano. È stato fatto molto lavoro. La conferma che abbiamo avuto non ha paragoni nella storia. Costruiremo il primo stadio con tre Mondiali”, ha concluso.