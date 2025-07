Il centrocampista inglese e l'attaccante francese ritratti su una trave in cima al Rockfeller come nella famosa foto del 1932. Questa sera la finale

Mattia Celio Redattore 13 luglio - 12:34

Stasera si decide il Mondiale per Club 2025. Chi vince si porta a casa il trofeo. Questa sera al MetLife Stadium di New York Chelsea e PSG scenderanno in campo per la finale del torneo intercontinentale. Fischio di inizio alle 21 orario italiano. Intanto, in vista della partita di questa sera, Cole Palmer e Ousmane Dembélé hanno ricreato una foto storica per promuovere l'evento tanto atteso.

Cole Palmer e Ousmane Dembelé in posa per la finale del Mondiale per Club. Foto che ricorda il famoso scatto del 1932

Mondiale per Club, la foto ufficiale della finale ispirata ad un pezzo di storia americana — Questa sera calerà il sipario sul Mondiale per Club 2025. Una tra Chelsea e PSG scriverà il proprio nome nell'albo della storia del torneo. Per i Blues potrebbe essere la seconda vittoria dopo quella del 2021, mentre per i parigini potrebbe essere la prima volta nella loro storia. Lo spettacolo può dirsi pronto, manca solo il fischio di inizio. Nel frattempo, un giocatore delle due finaliste, ovvero Cole Palmer e Ousmane Dembelé hanno promosso la partita di questa sera con una foto storica.

I due giocatori di Chelsea e PSG vengono ritratti seduti su una trave d'acciaio sollevata in cima al Rockefeller Center, con lo skyline della città alle spalle e Central Park ben in vista. La foto richiama la celebre immagine "Pranzo in cima a un grattacielo" del 1932 dove 11 operai consumano il proprio pasto seduti a 250 metri di altezza in quello stesso grattacielo. Ovviamente, scherzosamente parlando, i due giocatori si sono dimostrati "meno audaci" dato che erano protetti da vetri o imbracature.

Inoltre, la trave non è sospesa ma semplicemente poggia su una colonna di acciaio che si alza a comando. Rispetto alla foto originale, la colonna si alza di pochi metri, quanto basta per per avere uno scatto bello e di grande effetto. I due protagonisti si ritroveranno questa sera l'uno contro l'altro in una finale che si prospetta combattuta e dalle mille emozioni, con il francese che ha la possibilità di chiudere nel migliore dei modi una stagione semplicemente perfetta.