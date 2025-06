Lionel Messi, stella dell'Inter Miami, sarà uno dei protagonisti del Mondiale per Club negli USA a differenza di Cristiano Ronaldo che non parteciperà alla competizione iridata

Mondiale per Club, Messi vuole superare CR7 in una speciale statistica

Lionel Messi ha già superato, e di gran lunga, il rivale di sempre Cristiano Ronaldo nel numero di Palloni d'Oro vinti, ma adesso, al Mondiale per Club, potrà superare il portoghese in una nuova, particolare, statistica. L'asso lusitano, con quattro vittorie nel Mondiale per Club, ha collezionato un totale di 7 gol nella massima competizione iridata per squadre e non selezioni nazionali, mentre Lionel Messi è fermo a cinque, due reti in meno.