Manca sempre meno all'inizio dell'attesa competizione eppure le certezze delle squadre sembrano essere poche: c'è chi decide di cambiare la propria guida tecnica a meno di due mesi dal calcio di inizio...

Pietro Rusconi Redattore 31 marzo - 10:10

Due mesi sembrano poco tempo, eppure c'è chi pensa di poter rimettere in sesto una nazionale in questa temporalità. Il Ghana sta vivendo degli anni difficili, solo pochi mesi fa infatti le stelle nere hanno mancato clamorosamente la qualificazione alla Coppa d'Africa. Tuttavia, questo dolore è stato in parte compensato dallo straordinario accesso diretto ai Mondiali centro-nordamericani. Il girone di qualificazione del Ghana non era impossibile (Madagascar, Comore, Mali, Ciad e Repubblica Centraficana), ma il lavoro di Otto Addo è stato apprezzato.

Le stelle nere possono contare su una discreta quantità di talento. Dal difensore Salisu, passando per Thomas Partey e finendo con le ali Semenyo, Kudus e Kamaldeen Sulemana. Tuttavia, sembra complicato unire questa grande quantità di talento in una sola forza. Otto Addo ci aveva provato già nei Mondiali 2022, in cui però era uscito ai gironi contro Portogallo, Corea del Sud e Uruguay. Così, nel dicembre 2022 arriva l'esonero e il tecnico ghanese ritorna al Borussia Dortmund nell'ambito del settore giovanile. Solo nel 2024 Otto Addo ha riconquistato la panchina della nazionale con risultati alterni. Due anni dopo la sua avventura si è nuovamente conclusa.

Il Ghana esonera Otto Addo —

Il tecnico nato ad Amburgo infatti non ha saputo modificare una situazione abbastanza preoccupante per la Federcalcio ghanese. Gli ultimi 4 risultati della nazionale, seppur tutte amichevoli, hanno portato 4 sconfitte. A novembre contro avversari orientali, ovvero Giappone e Corea del Sud. In questa sosta nazionali invece le stelle nere hanno subito una pesante sconfitta per 5-1 contro l'Austria e ieri non hanno saputo fronteggiare la Germania, perdendo 2-1. Il Ghana, nel girone mondiale, affronterà Croazia, Inghilterra e Panama.

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Il comunicato dell'esonero recita così, parlando anche della ricerca del nuovo tecnico: "La Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha rescisso con effetto immediato il contratto con l'allenatore della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo. La Federazione ringrazia sinceramente Otto Addo per il suo contributo alla squadra e gli augura il meglio per il futuro. La Federazione calcistica del Ghana annuncerà a tempo debito il nuovo allenatore delle Black Stars".