Mondiali 2026: il sorteggio si terrà il 5 dicembre alla Las Vegas Sphere

Ad inizio dicembre a "Sin City" verranno sorteggiati i 12 gironi che daranno inizio al Mondiale più lungo della storia

Danilo Loda 31 luglio - 11:37

Il sorteggio dei Mondiali 2026 ha finalmente una data e un luogo: si terrà il 5 dicembre 2025 presso lo Sphere di Las Vegas, una delle strutture tecnologicamente più avanzate al mondo. L’annuncio è stato confermato da diverse fonti come TUDN Mexico ed ESPN, segnando un altro passo importante verso l’avvio della prima edizione della Coppa del Mondo a 48 squadre.

Con i suoi 112 metri di altezza e 157 metri di larghezza, lo Sphere si distingue per l’incredibile schermo LED esterno. La struttura può ospitare fino a 17.500 persone e rappresenta un vero e proprio simbolo dell’innovazione architettonica e dell’intrattenimento made in USA.

Mondiali 2026: Las Vegas scelta per il sorteggio, ma niente partite — Nonostante Las Vegas non sia tra le 16 città selezionate per ospitare le partite del torneo, la sua scelta per il sorteggio si basa sul grande appeal turistico e sull’esperienza già maturata in eventi FIFA, come nel 1994 quando il sorteggio si svolse al Las Vegas Convention Center. La città sarà quindi ancora una volta il palcoscenico di un evento che attirerà l’attenzione globale.

Alla data dell’annuncio, sono già 13 le nazionali qualificate. Oltre ai tre paesi ospitanti (Stati Uniti, Canada e Messico), anche Australia, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Uzbekistan, Argentina, Brasile, Ecuador e Nuova Zelanda hanno già staccato il biglietto per il torneo.

Per la prima volta parteciperanno 48 squadre. Saranno divise in 12 gironi da quattro formazioni ciascuno. Le prime due di ogni gruppo e le otto migliori terze passeranno alla fase a eliminazione diretta. Il torneo ad eliminazione diretta partirà dagli ottavi di finale, e sarà il più ampio e lungo nella storia della competizione FIFA. La finale è in programma il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di New York.

Novità in arrivo: cooling break e rigori sotto esame — La FIFA sta valutando modifiche regolamentari in vista del clima torrido previsto durante l’estate nordamericana. Potrebbero essere introdotti due cooling break per tempo, come già visto nella Coppa del Mondo per Club. Inoltre, l’IFAB starebbe discutendo una possibile modifica alla regola dei calci di rigore, con l’ipotesi di vietare la ripetizione di un penalty fallito.