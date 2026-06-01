Il Senegal in ritiro negli Stati Uniti fa i conti con i rimbalzi irregolari del pallone sul terreno misto. La FIFA corre ai ripari raddoppiando l'irrigazione

Francesco Intorre
Senegal v Peru - International Friendly

Il Senegal porta in trionfo la Coppa d'Africa prima dell'amichevole con il Perù

L'attesa ormai è quasi finita. Manca pochissimo ai Mondiali negli Stati Uniti, ed è quasi tutto pronto. Il Senegal ha perso contro la Nazionale a stelle e strisce nella prima delle ultime due amichevoli, a Charlotte, in Carolina del Nord. La squadra africana ha già cominciato il proprio ritiro per prendere confidenza con le strutture, ma un video diventato virale sui social durante gli allenamenti ha mostrato un'anomalia preoccupante. La sfera di gioco rimbalzava in maniera chiaramente irregolare, quasi frenata e con improvvisi sussulti, tanto da sembrare una palla da calcio a 5 a rimbalzo controllato.

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Il regolamento FIFA e le critiche ai manti misti

Questo imprevisto ha una spiegazione ben precisa. Molti degli stadi statunitensi scelti per ospitare le partite dei Mondiali non nascono in realtà per il calcio. Gli immensi impianti americani sono ideati storicamente per la NFL, ovvero il football americano, e utilizzano quindi superfici sintetiche. Per rispettare il rigido regolamento della FIFA, i campi sono stati convertiti installando un manto misto di erba naturale e artificiale. Questa è una complessa transizione che però richiede mesi di assestamento. Già in precedenza, diversi atleti e allenatori avevano aspramente criticato i test sul campo, definendoli a tratti troppo secchi e rimbalzanti, oppure pesantemente mancanti di fluidità nello scorrimento del pallone.

Senegal Mondiali
PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: Habib Dirra del Senegal con il trofeo della Coppa d'Africa dopo l'amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

L'intervento d'urgenza e l'irrigazione raddoppiata

La radice del problema tecnico è legata proprio all'installazione del manto erboso ibrido. Se il terreno non è perfettamente livellato o se le zolle naturali innestate sopra il tappeto sintetico non si radicano a sufficienza, si creano infatti dei pericolosi dislivelli, invisibili a occhio nudo, che deviano irrimediabilmente la traiettoria della palla a ogni singolo tocco. Le pesanti critiche sollevate in queste ore dalle immagini dell'allenamento del Senegal hanno fatto scattare l'allarme generale. I tecnici della FIFA sono stati così costretti a intervenire d'urgenza, decidendo di raddoppiare il sistema di irrigazione per garantire che il pallone possa scorrere in modo uniforme per tutte le squadre ed evitare figuracce in mondovisione.

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