L'attesa ormai è quasi finita. Manca pochissimo ai Mondiali negli Stati Uniti, ed è quasi tutto pronto. Il Senegal ha perso contro la Nazionale a stelle e strisce nella prima delle ultime due amichevoli, a Charlotte, in Carolina del Nord. La squadra africana ha già cominciato il proprio ritiro per prendere confidenza con le strutture, ma un video diventato virale sui social durante gli allenamenti ha mostrato un'anomalia preoccupante. La sfera di gioco rimbalzava in maniera chiaramente irregolare, quasi frenata e con improvvisi sussulti, tanto da sembrare una palla da calcio a 5 a rimbalzo controllato.

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Il regolamento FIFA e le critiche ai manti misti

Questo imprevisto ha una spiegazione ben precisa. Molti deglistatunitensi scelti per ospitare le partite deinon nascono in realtà per il. Gli immensi impianti americani sono ideati storicamente per la, ovvero ilamericano, e utilizzano quindi superfici. Per rispettare il rigido regolamento della, i campi sono stati convertiti installando un manto misto di erbaQuesta è una complessa transizione che però richiede mesi di assestamento. Già in precedenza, diversi atleti e allenatori avevano aspramente criticato isul campo, definendoli a tratti troppo secchi e, oppure pesantemente mancanti di fluidità nello scorrimento del pallone.

PARIGI, FRANCIA - 28 MARZO: Habib Dirra del Senegal con il trofeo della Coppa d'Africa dopo l'amichevole internazionale tra Senegal e Perù allo Stade de France il 28 marzo 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

L'intervento d'urgenza e l'irrigazione raddoppiata

🇸🇳Senegal's players tested the playing surface ahead of the tournament by repeatedly bouncing footballs on the pitch.



The unusual results quickly drew attention, with concerns raised about the field's condition and ball behavior.



The video sparked debate online just days before… — Shivam Upadhyay (@InSrink) May 31, 2026

La radice del problema tecnico è legata proprio all'installazione del manto erboso. Se il terreno non è perfettamenteo se le zolleinnestate sopra il tappetonon si radicano a sufficienza, si creano infatti dei pericolosi, invisibili a occhio nudo, cheirrimediabilmente la traiettoria della palla a ogni singolo tocco. Le pesantisollevate in queste ore dalle immagini dell'allenamento delhanno fatto scattare l'allarme generale. I tecnici dellasono stati così costretti a intervenire d'urgenza, decidendo di raddoppiare il sistema diper garantire che ilpossa scorrere in modo uniforme per tutte le squadre ed evitare figuracce in mondovisione.

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