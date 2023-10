Mondiali, la figurina di Messi acquistata per 800mila dollari: e dai Windsor offerta al rialzo…

Shawn Harris vive in un sobborgo dell’Illinois e ha avuto la fortuna di mettere le mani su una figurina speciale di Leo che solleva la Coppa del Mondo 2022, autografata propria dal capitano dell’Argentina.

Davide Capano Redattore

A metà dello scorso anno, l’album della Coppa del Mondo Qatar 2022 è stato messo in vendita e ha fatto furore in tutto il pianeta. Alcune figurine hanno avuto la loro edizione speciale e anche una volta terminata la competizione, con l’Argentina campione, è stata rilasciata una figurina unica di Messi, firmata da Leo, che è andata a un collezionista ed è in vendita per 800.000 dollari.

Shawn Harris, tifosissimo di Lionel, vive in un sobborgo dell’Illinois, negli Stati Uniti, colleziona figurine sportive e, inaspettatamente, si è aggiudicato questo “tesoro”, che ha messo in vendita su eBay per 700mila dollari, ma vista la richiesta, l’ha aumentata di altri 100mila. “Ho ricevuto un’offerta seria da un membro di una famiglia reale, il che dimostra la portata globale della fama di Messi”, dichiara a Infobae.

Harris era un supporter del Chicago Sting, una squadra statunitense sciolta nel 1988, quindi la sua passione per il calcio risale a molto tempo fa, ed è sempre stato un fan della Pulce. “Messi significa il mondo me”, aggiunge, dopo essersi recato in Florida per assistere a una partita dell’Inter Miami con il sette volte Pallone d’oro in campo.

La figurina, unica nel suo genere e custodita in un caveau privato, è già stata esposta alla Convención Nacional de Coleccionistas de Deportes, una fiera di collezionisti di figurine sportive. “Alcune persone che sono venute allo stand che avevo alla rinomata convention di Rosemont sono letteralmente scoppiate a piangere quando l’hanno vista, giovani e meno giovani, donne e uomini, tutti amano Messi”, conclude lo statunitense.

Shawn spera di avere un giorno l’opportunità di incontrare Messi per mostrargli la figurina più iconica che esista sulla stella argentina e che abbia in suo possesso, almeno per ora, fino all’arrivo dell’offerta giusta. Durante l’avventura di Leo nella MLS, sicuramente, non gli mancheranno le occasioni.

