Mondiali, tre tifosi argentini già in Qatar: dopo un viaggio in bici di 177 giorni!

Tre tifosi argentini hanno raggiunto in bicicletta il Qatar, dove assisteranno alle partite dell’Albiceleste che punta a vincere il titolo per la terza volta nella sua storia

L’Argentina giocherà tra 13 giorni la sua prima partita del Mondiale 2022 contro l’Arabia Saudita. Ancora non sono stati resi noti ufficialmente i 26 giocatori scelti dal ct Lionel Scaloni che lotteranno per conquistare il trofeo.

Intanto tre tifosi argentini di Córdoba, fedelissimi all’Albiceleste, hanno pedalato per 10.500 chilometri tra il Sudafrica e il Qatar, e ci sono voluti 177 giorni (quasi sei mesi) per completare il viaggio.

“A un certo punto siamo rimasti senza soldi, abbiamo dovuto ottenere il visto per lo Zambia e abbiamo chiesto aiuto alla nostra community di Instagram attraverso le piattaforme e c’erano molte persone che ci hanno trasferito denaro e siamo stati in grado di pagare il visto”, hanno raccontato davanti alle telecamere di Sport Center, programma di ESPN.

Il secondo è di registrare un documentario dell’intero tragitto, in cui metteranno in luce le diverse culture e stili di vita in Africa e in Medio Oriente.