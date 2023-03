Mondiali Under 20, in campo anche Israele: proteste in strada per tutta l’Indonesia

Decine di manifestanti musulmani sono scesi nelle strade di Jakarta per protestare contro la partecipazione di Israele ai Mondiali Under 20, in programma in Indonesia dal 20 maggio all'11 giugno

Decine di manifestanti musulmani sono scesi lunedì nelle strade di Jakarta per protestare contro la partecipazione di Israele ai Mondiali Under 20, che l'Indonesia ospiterà tra il 20 maggio e l'11 giugno. I partecipanti si sono riuniti nel centro della capitale indonesiana per marciare in solidarietà con la Palestina e contro la presenza al torneo della Nazionale israeliana, qualificatasi alla competizione dopo essersi assicurata un posto agli Europei Under 19 del 2022, in una fase in cui la tensione sta crescendo in Medio Oriente.

Con striscioni con la scritta "Palestina libera" o "Israele è il nemico dell'Islam", i manifestanti hanno chiesto alle autorità indonesiane di porre il veto all'ingresso della selezione israeliana nel Paese a causa di atti "atroci e barbari" contro il popolo palestinese.

Israele "non solo colonizza, ma tratta i nostri fratelli e sorelle in Palestina in un modo molto spaventoso e barbaro", ha dichiarato Buya Hussein, portavoce di PA 212, una delle organizzazioni responsabili della protesta e che riunisce alcuni dei più radicali gruppi islamisti del Paese, come l'Islamic Defenders Front.

"L'esercito israeliano non ha solo ucciso le persone che stanno combattendo, ma anche civili, madri e bambini in atti di ferocia e crudeltà", ha aggiunto il portavoce.

Secondo i media locali, la polizia ha chiuso alcune strade nelle vicinanze della manifestazione e ha dispiegato una forza di circa 1.700 agenti per rafforzare la sicurezza dei partecipanti.

Nonostante l'ondata di reazioni alla presenza del team israeliano, il governo indonesiano, fermo sostenitore dei palestinesi e che non intrattiene relazioni diplomatiche formali con Israele, ha dichiarato che non impedirà al Paese di partecipare al torneo ma ha assicurato che manterrà la sua posizione "consistente" sul conflitto palestinese.

"La posizione del governo indonesiano sulla questione palestinese non è mai cambiata ed è molto coerente. L'Indonesia è uno dei Paesi che continua a sostenere costantemente la lotta del popolo palestinese", ha detto in una nota il portavoce del ministero degli Esteri Teuku Faizasyah.

L'Indonesia, la nazione con la più grande popolazione musulmana al mondo, ospiterà dal 20 maggio all'11 giugno in sei delle sue principali città i Mondiali di calcio Under 20, in una competizione a cui parteciperanno un totale di 24 paesi provenienti da cinque continenti. L'evento si terrà con un ritardo di due anni a causa della pandemia di COVID-19.