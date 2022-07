Casa dolce casa, Montella e Balotelli ospiti della Casertana

L'Adana in ritiro italiano nella casa del club che gioca in Serie D. Poi la sfida contro gli azzurri di Spalletti

Vola ancora l'aeroplanino di Vincenzo Montella. Questa volta la rotta del proprio allenatore ha portato la squadra turca dell'Adana Demirspor Kulübü a compiere un vero e proprio tour dell'Italia, atterrando nella serata di mercoledì 27 luglio a Castel di Sangro per giocare in amichevole contro il Napoli, dopo aver perso 2 a 1 allo "scalo" di Pescara ed essere stati accolti dalla Casertana in Serie D.

E dunque, dopo le foto ricordo e qualche parola, tutti in campo per una grande occasione capitata "ai" Favetta, Ferrari, Turchetta, Nunes, Esposito, Valtulini, che potranno quindi imparare dai professionisti, per una Casertana che, grazie anche al mercato (sono arrivati Sabatino e Dionisi in difesa, Vacca e Feola in mezzo), vuole tornare protagonista puntando la promozione.