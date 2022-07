Monterrey: arrivano due nuovi attaccanti e parlano subito del derby…

Lo chiamano Clásico Regiomontano, Clásico Regio, Clásico del Norte o Clásico Norteño: è il derby di Nuevo Leon, in Messico, tra le squadre rivali Monterrey e Tigres. Dal primo Clásico nel 1974, le due squadre hanno gareggiato più di 100 volte per vantarsi e onore della città. È noto per essere uno dei derby più combattuti del calcio messicano, anche se viene considerato dalla gente della città di Monterrey e da tutto il Messico settentrionale come il più importante derby messicano.

I due nuovi acquisti del Monterrey sono appena arrivati e già ne parlano. Proprio il Monterrey aveva bisogno di gol, ed ecco allora Rodrigo Aguirre e Joao Roja , i rinforzi arrivati ​​per cambiare l'equazione di un attacco che non ha funzionato lo scorso torneo. Prime parole e subito i riferimenti al Clasico. Uno ha già giocato un derby caldo come quello tra Emelec e Barcellona dall'Ecuador, e l'altro ha avuto il piacere di segnare un gol contro il Tigres , il solito rivale. Le parole in particolare di Aguirre: "Lo conosco, so com'è, cosa significa giocare il Clásico. Il Tigres è un grande rivale, come tutti i Clásicos, si gioca e tutti vogliono vincerlo. Sarà una bella sensazione giocarlo per la prima volta, si spera con la vittoria e, se con un gol, molto meglio”.