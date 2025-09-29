Un altro avvincente fine settimana si è concluso. Ricco di partite, gol e tanti ex Serie A che sono diventati protagonisti in giro per il mondo: dall'Arabia Saudita al Messico, passando per l'Argentina. C'è chi ha trovato la via della rete per la prima volta, chi sta confermando uno strepitoso momento di forma, ma anche chi sta indossando un mantello per portare avanti una missione, come l'ex Milan André Silva.
derbyderbyderby calcio estero Monumentale André Silva, la prima firma di Paredes e la nuova avventura di Barrow: il weekend degli ex Serie A
Ex Serie A
Monumentale André Silva, la prima firma di Paredes e la nuova avventura di Barrow: il weekend degli ex Serie A
Dall'ex Palermo Abel Hernández ai colpi di Shomurodov, gli ex Serie A si prendono la scena nel palcoscenico internazionale.