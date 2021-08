Mosca, Laxalt batte Vlasic nel derby “in ottica Milan”

Terza giornata in Russia e la Dinamo raggiunge lo Zenit in vetta alla classifica. Secondo ko di fila, invece, in un derby per il CSKA a cui non basta il ritorno da titolare del talento croato...

Emanuele Landi

Rientra Vlasic dal primo minuto ma il Cska Mosca cade nel derby in casa della Dinamo. Alla VTB Arena finisce 2-1 e per il CSKA arriva un'altra non vittoria dopo la stracittadina di una settimana fa contro la Lokomotiv. Grande attenzione per il giocatore creato seguito anche dal Milan. Dopo alcune panchine (tra infortunio e idee di mercato) Vlasic torna titolare ma non basta. E l'ex Milan Laxalt fa un dispetto a un possibile obiettivo dei rossoneri.

Eppure era iniziata bene la sfida per il CSKA: dopo soli 8 minuti Chidera Ejuke, con una bella azione personale, riesce a trafiggere Shunin. Primo tempo che in archivio col vantaggio degli ospiti ma gli uomini di Berezutski vengono sorpresi: decisiva ancora l'alba del tempo ma nella ripresa è la Dinamo a segnare grazie al Var. Bijol atterrato in area e solo dopo l'on field review l'arbitro Vladislav Bezborodov assegna il rigore. Dal dischetto Fomin riesce a battere Akinfeev riportando il risultato in parità. Il giocatore, come riporta Opta, è un cecchino dagli undici metri in Russian Premier League.

Succede poco altro nel corso del match ma a un quarto d'ora dalla fine ci pensa ancora Fomin che approfitta di un errore di Akinfeev. La doppietta del talento della Dinamo permette la rimonta sul 2-1 che permane fino al fischio finale. Per la cronaca Laxalt resta in campo tutta la partita mentre Vlasic viene sostituito al 82'. Fomin sale a quota quattro in testa alla classifica marcatori al pari di Erokhin e Azmoun dello Zenit. E con questi tre punti la Dinamo raggiunge a 9 lunghezze dopo tre giornate (a punteggio pieno) la capolista Zenit. Dietro a 7 ci sono Rubin Kazan, Lokomotiv e Nizhny.

Altro passo falso, invece, per il CSKA Mosca (una delle favorite del torneo) che continua a non vincere dopo l'esordio felice con l'Ufa. 3 punti in 3 partite: galeotti i due derby consecutivi dove sono arrivate altrettanti ko. Curiosamente questo derby rappresentava un incrocio "possibile" di mercato in ottica Milan: Diego Laxalt in uscita dal Milan ha vinto il derby; Nikola Vlasic piace ai rossoneri per una possibile entrata ma oggi ha perso la sfida.