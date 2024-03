MotoGP, romba Mourinho: “Voglio tornare ad allenare! Anche in Portogallo perchè no…”

Mourinho: "Non ho notizie sul mio futuro, sono libero. In estate voglio lavorare, la mia vita è il calcio"

"Zero, zero news. Non ho un club, sono libero. Ma voglio lavorare, d'estate voglio lavorare", ha dichiarato il 61enne allenatore portoghese ai giornalisti presenti alla Autódromo Internacional do Algarve (AIA), a Portimão, dove si sta svolgendo il Gran Premio del Portogallo della MotoGP.