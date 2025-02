Mourinho pungente con Icardi: “È una capra e non la commento”

Il litigio tra l'allenatore del Fenerbahce e l'attaccante del Galatasaray si arricchisce di nuovi dettagli e un velo di ironia che non guasta

Edoardo Ciriaci 12 febbraio 2025 (modifica il 12 febbraio 2025 | 17:43)

José Mourinhoriaccende lo scontro con Mauro Icardi. Alla vigilia del playoff di Europa League tra il Fenerbahce e l'Anderlecht, l'allenatore portoghese ha risposto ad una serie di domande in conferenza stampa e in particolare a quella di un giornalista che ha chiesto un commento su quanto successo con l'argentino. "Icardi is a goat, I refuse to comment on goats" che tradotto sta per: "Icardi è una capra e mi rifiuto di commentarne quello che dice una capra".

La spiccata ironia dello Special One è passata alla storia della comunicazione, ma a sorprendere in questo caso è la scelta del termine GOAT, dalla doppia accezione. Quella più classica o l'acronimo più popolare sui social: Greatest of All Time, usato per descrivere qualcuno come il migliore di tutti i tempi. Molto furbo dunque Mourinho a voler lasciare tutti con il dubbio.

Mourinho vs Icardi, il dissing continua L'aria che si respira in Turchia è sempre più tesa, come serrata è la lotta per il primato in classifica nella Super Lig. E proprio i due ex Inter si sono attaccati su Instagram qualche settimana fa dopo una serie di errori arbitrali che, secondo l'opinione di Mou, avrebbero addirittura penalizzato la sua squadra. Non aveva esitato a rispondere a tono l'argentino, con un "The Crying one" a storpiare il titolo della biografia dell'allenatore.