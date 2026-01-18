Lo Special One risponde alle voci che lo hanno accostato al Real Madrid, in un momento complesso per il club di Florentino Perez

Federico Iezzi Collaboratore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 16:49)

Josè Mourinho, attuale allenatore del Benfica, non è nuovo ad essere al centro dei rumors di mercato. Di recente, infatti, è stato accostato al Real Madrid, squadra che ha allenato fra il 2010 e il 2013 vincendo una Liga. Ma lui stesso ha smentito le voci e le dichiarazioni riguardo ad un suo ritorno in casa blancos. E lo ha fatto a modo suo: "Non contate su di me, sono telenovelas queste. E io non guardo soap opera".

Real Madrid nel caos — In casa Real Madrid è un periodo complesso e difficile. Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa spagnola, contro il Barcellona, il Real ha deciso la separazione consensuale con Xabi Alonso. Per sostituirlo, dopo appena otto mesi di lavoro, è arrivato Arbeloa. Ma il caos è proseguito a causa dell'eliminazione della Copa del Rey. Durante la vittoria contro il Levante, infatti, la squadra è stata subissata dai fischi, in particolare rivolti a Bellingham, Vinicius e al presidente Florentino Perez. Un brutto momento, che ha esacerbato gli animi e provocato il pianto di Viniciusnel tunnel prima dell'inizio della partita.

Mourinho nel mirino del club? — Questa situazione difficile, resa ancora più cupa dai fischi, assai rari per il Real Madrid, ha fatto pensare che Florentino Perez potrebbe decidere nuovamente di cambiare tecnico. Si parla, chiaramente, della prossima estate. E, ovviamente, le voci di mercato, i rumors, le idee sono esplose. E tutti hanno puntato il dito su Mourinho, sullo Special One: un ex, che ha allenato i blancos fra 2010 e 2013. Mourinho, però, dopo una esperienza deludente al Fenerbahce, è tornato al Benfica. Mou, che nella precedente esperienza nella capitale spangola ha vinto una Liga e una Copa del Rey, non sembra intenzionato a tornare: "Non contate su di me per le telenovelas. Ci sono soap opera belle, ma sono molto lunghe; se ti perdi uno o due episodi, poi perdi il filo. Non contate su di me, perché non guardo le soap opera".