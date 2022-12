Muntari e i social: “Basta TikTok prima delle partite…semmai alla fine…”

L’ex centrocampista ghanese, in Italia con Udinese, Inter, Milan e Pescara, ha criticato l’uso di TikTok e di altre piattaforme di social media da parte delle “Black Stars” durante la preparazione per le gare

Secondo Sulley Muntari, i giovani calciatori devono essere meticolosi riguardo al momento in cui sono presenti sui social media per non essere distratti prima di una partita. Parlando con 3Sports, l’ex centrocampista di Udinese, Inter, Milan e Pescara ha affermato che i giocatori devono sempre sforzarsi di rimanere concentrati per dare il massimo in campo e, dopo, possono fare quello che vogliono sui social.

“Non dirò che è brutto, ma è il momento… possono ancora farlo ma poi è la preparazione che puoi indirizzarli nel modo giusto – ha dichiarato Muntari –. Non puoi permettere ai ragazzi di usare TikTok negli spogliatoi mentre ti prepari per andare in campo e riscaldarti e andare a giocare una partita davvero importante che forse 30 milioni di persone stanno aspettando di vedere e il loro cuore e la speranza è su di te”.

Il 38enne ha poi aggiunto: “Puoi farlo in un modo che puoi fare il tuo TikTok dopo la partita perché poi gli instilli nella mente che qualunque cosa tu faccia qui va con te. Quindi facendo questo, mettendoli nell’ambiente giusto, corri quando sono 90 minuti, puoi andare a fare il tuo TikTok, festeggiare, rilassarti ma quando si tratta di giocare devi davvero dedicarti a te stesso”.

La scorsa settimana, Sulley ha annunciato il suo ritiro dopo quasi due decenni come calciatore professionista. Muntari, che ha iniziato la carriera con i Liberty Professionals, squadra della Ghana Premier League, ha vinto la FA Cup con il Portsmouth in Inghilterra, due campionati italiani, una Coppa e una Supercoppa italiana con l’Inter, oltre alla Champions League e la Coppa del Mondo per Club in maglia nerazzurra. Anche se è proprio con il Milan che ha messo a referto le migliori stagioni dal punto di vista realizzativo.