Germania, Nagelsmann: “Cambi? Non do indicazioni a Spalletti! Giocheremo per vincere”

Il ct della Germania, Julian Nagelsmann, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro l'Italia.

Luca Paesano Redattore 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 17:21)

Alla vigilia della decisiva sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro l'Italia, il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha sottolineato l'importanza di tenere alta la concentrazione per portare a casa la qualificazione alle semifinali. Nonostante la vittoria per 2-1 ottenuta a San Siro nel match di andata, Nagelsmann ha messo in guardia i suoi giocatori riguardo alla pericolosità degli Azzurri, elogiando il loro gioco offensivo e la solidità difensiva sotto la guida di Luciano Spalletti.

Come il ct italiano, anche l'ex allenatore del Bayern ha annunciato qualche novità nell'undici iniziale, ma non ha voluto fornire ulteriori indicazioni. L'appuntamento con la sfida del Signal Iduna Park di Dortmund è fissato a domani sera, alle ore 20:45.

Germania-Italia, le parole di Nagelsmann in conferenza stampa — "Ci saranno aggiustamenti tattici? E perché devo dirlo? Non ha alcun senso. Posso solo dire che tutti sono a disposizione. Purtroppo Johnny Burkardt è un pochino influenzato, quindi non si allenerà quest'oggi e vedremo come andranno le cose domani. Faremo qualche modifica all'undici iniziale", ha dichiarato Julian Nagelsmann in prima battuta.

Il tecnico però non si vuole sbilanciare su quali potrebbero essere le modifiche nella formazione che scenderà in campo a Dortmund domani sera. I giornalisti presenti in sala stampa provano ad incalzare il tecnico su Kleindienst e Schlotterbeck, entrati molto bene nel corso della sfida di San Siro: "Sì, Kleindienst ha fatto una buona prestazione giovedì sera ma non ho ancora deciso se giocherà lui o meno. Anche in difesa non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso la tattica del match, prenderemo una decisione solo domani. Anche Schlotterbeck è entrato molto bene. Dipende anche come vogliamo affrontare la sfida. Vogliamo aumentare il vantaggio o giocare sul sicuro? Vedremo domani".

L'unico nome su cui Nagelsmann si sbilancia è quello di Leon Goretzka: "Fate molte domande ma io non voglio dire nulla concretamente, sarebbe facile per Spalletti e io non voglio dargli questo vantaggio. Goretzka giocherà, ha fatto un gol e una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco. Deve dimostrare costantemente le sue qualità. Giovedì ha fatto molto bene, sono contento e quindi giocherà anche domani".

Nonostante il vantaggio maturato nella sfida di San Siro, il ct della Germania non si fida dell'Italia e ci tiene a tenere alta la concentrazione dei suoi uomini: "Ovviamente loro verranno qui per lottare, si riparte dallo 0-0. L’Italia verrà qui per vincere, ma la Germania giocherà per vincere anche la seconda. Sarà come la partita d’andata, loro non possono fare otto allenamenti e fare chissà quali cambi, vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Noi possiamo giocare con tre o con quattro difensori, l’importante è avere una linea chiara di gioco".

Poi, il discorso si sposta sul ricordo della semifinale del mondiale del 2006: "Ricordo questa partita a Dortmund nel 2006, non fummo felici di quella sconfitta. Ma come ho già detto due o tre giorni fa, per me è più importante parlare del presente, creare la nostra storia. Noi abbiamo molte alternative, buone soluzioni per domani e sarà importante avere il possesso palla, creare le giuste opportunità. Penso che domani sarà l’occasione giusta per creare buon gioco e occasioni, speriamo di vincere".

Infine, Nagelsmann si concede una parentesi sulle gerarchie tra i pali della propria Nazionale. Con l'Italia a San Siro è toccato a Baumann, che sarà titolare anche domani sera, ma solamente per l'assenza momentanea di Ter Stegen: "La differenza la farà sempre la condizione, se sarà al top quando tornerà giocherà lui. Dobbiamo pensare al Mondiale: se Ter Stegen per quella occasione non sarà al meglio, comincerà la lotta per la maglia da titolare. Per queste due gare il titolare è Baumann e sono felice di questo. Ma se Ter Stegen sarà al meglio, al Mondiale sarà lui il numero uno".