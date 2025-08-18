Un messaggio chiaro e di accuse, quello lanciato dal tifo dei canarini ai campioni d'Europa

Federico Iezzi Collaboratore 18 agosto - 11:40

Il PSG di Luis Enrique non sbaglia e vince la partita d'esordio nella Ligue 1 2025/2026. I campioni d'Europa si sono imposti per 1-0 in casa del Nantes grazie alla rete di Vitinha a metà secondo tempo. A far discutere, però, non è stata tanto la partita quanto quello che è accaduto sugli spalti. Se il presidente della squadra di casa, Waldemar Kita, ha omaggiato i vincitori della scorsa Champions League, una parte della tifoseria ha invece esposto uno striscione che ha preso di mira il club della capitale e la sua dirigenza.

La partita: Vitinha regala i tre punti al PSG — Il match non è facile per la squadra di Luis Enrique che, soprattutto nel primo tempo, fatica a sfondare e trovare occasioni da rete. La prima azione realmente pericolosa, infatti, arriva solo al 42° con la traversa di Gonçalo Ramos. La rete che sblocca e decide il match porta la firma di Vitinha che viene servito da Mendes. Dal canto suo la squadra di casa, allenata da Luis Castro, non riesce mai ad essere realmente pericolosa e si fa vedere pochissime volte in attacco. I campioni in carica della Ligue 1 conquistano quindi i loro primi tre punti nel nuovo campionato.

I due volti del Nantes: l'accoglienza del presidente e lo striscione della tifoseria — "Imbrogli politico-finanziari, media sottomessi, tifosi senza cervello. Congratulazioni, siete i nuovi marsigliesi ". Recita così lo striscione esposto da un gruppo di tifosi dei canarini per accogliere a modo loro il Paris Saint-Germain. Non è la prima volta che i tifosi del Nantes attaccano il PSG e la sua dirigenza. Nella scorsa stagione, infatti, almeno una volta si sono sentiti dei cori contro Nasser al-Khelaïfi e vari striscioni dal tono simile a quello di ieri sono comparsi sugli spalti.

Del tutto diversa l'accoglienza che il presidente dei canarini ha riservato al PSG. Waldemar Kita, infatti, ha voluto omaggiare la squadra vincitrice della Champions League. Aveva promesso una sopresa e ha presentato una replica della coppa dalle grande orecchie che ha offerto a Marquinhos, assieme ad una cornice raffigurante la Torre Eiffel, prima del calcio d'inizio.