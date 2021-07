Nasce “Vini Jr”, un istituto per educare i bambini attraverso il calcio

Una splendida iniziativa da parte del giocatore del Real Madrid, che attraverso un’applicazione mobile aiuterà i bambini brasiliani

L’iniziativa è resa possibile grazie ad un’applicazione per cellulari, nome “Base”, attraverso la quale tutti i bambini in Brasile potranno beneficiare di consigli e risorse per migliorare l’educazione. Il tutto attraverso il calcio... “Voglio avere un impatto sia dentro che fuori dal campo. Un impatto a breve, medio e lungo termine, in modo che tra qualche anno tutti possano ricordare Vinicius”. Queste le parole del brasiliano.