Nata la TC Racing: è la scuderia di Thibaut Courtois che correrà in Formula 4

Non di solo calcio vive Thibaut Courtois. Il portiere belga del Real Madrid, al momento ai box dopo la rottura parziale del legamento crociato (rientro previsto a marzo 2024), ha annunciato, tramite i propri canali social, la nascita di una scuderia che correrà in Formula 4.

Nuova avventura all'infuori del calcio per Thibaut Courtois. Il portiere belga del Real Madrid ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'automobilismo con una scuderia tutta sua, la TC Racing (con lui anche il pilota automobilistico spagnolo Roberto Merhi). Courtois ha dato l'annuncio nei giorni scorsi sui propri canali social. La neonata TC Racing utilizzerà come auto le Tatuus con motore Autotecnica Motori-Abarth e correrà in Formula 4. Il debutto per la scuderia di Courtois è previsto nel weekend del 10-12 maggio presso il Circuito di Navarra.