Il Governo non esclude interventi, ma sottolinea la necessità di equilibrio con le regole e le esigenze dei club. E' proprio il dirigente che ne ha parlato a margine dell'evento "Sport Missione Comune 2026".

Giammarco Probo 8 aprile - 14:11

La proposta del CT della Juventus Luciano Spalletti di introdurre l’obbligo per ogni squadra di Serie A di schierare un calciatore Under 19 ha acceso il dibattito sul futuro del calcio italiano. L’obiettivo è favorire la crescita dei giovani e rilanciare il movimento azzurro dopo le recenti difficoltà. Il ministro per lo sport AndreaAbodi ha espresso apertura, definendo l’idea interessante ma da valutare con attenzione. Il Governo non esclude interventi, ma sottolinea la necessità di equilibrio con le regole e le esigenze dei club. E' proprio il massimo dirigente che ne ha parlato a margine dell'evento "Sport Missione Comune 2026".

Le dichiarazioni di Abodi sulla proposta di Spalletti — IL GIUDIZIO DI ABODI -"Penso che ogni idea o proposta che consenta di favorire l'inserimento diretto in campo di giovani italiani Under sia importante e deve essere fatto assolutamente. Sono convinto che il talento ci sia, dobbiamo solo credere in noi stessi e puntarci, solo facendo questo possiamo tornare e meritare dove meritiamo".

IL PARERE SU MALAGO IN FIGC -"Ho promesso loro che avremmo dato il massimo per allargare la base e scoprire altro talento che sicuramente c'è. Con Malagò ci sentiamo tanto, lui è presidente della Fondazione Milano-Cortina, stiamo chiudendo il bilancio in modo positivo. Le scelte della Federcalcio dipendono dalle componenti della Federcalcio".

PENSIERO SULLA FIGC COMMISSARIATA -"È una facoltà che è nelle disponibilità del presidente del CONI, saranno loro a fare la scelta giusta per noi. Io ho i miei convincimenti, a me interessa non tanto chi sarà il prossimo presidente, perché sarà eletto e andrà rispettata la volontà dell'assemblea, ma che sia in grado di fare quello che non è stato fatto con il 98,7% del consenso"

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La chance del ripescaggio dell'Italia e il possibile doppio tecnico — ALLENATORE CLUB E ALLENATORE NAZIONALE - "Io devo dire che ho sempre un'opinione particolare in merito, questa è una decisione che deve prendere il sistema calcistico, con il presidente del CONI".

OPPORTUNITA' DELL ITALIA RIPESCATA - "È una questione continentale. Mi sembra veramente complesso che, dovesse esserci qualche problema, a meno che non sorga in Europa, che possa essere ripescata un'europea".