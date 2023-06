Nazionali, il Belgio congeda Hazard tra applausi, musica e una decappottabile…

Il programma prevedeva che Hazard lanciasse 33 palloni sugli spalti, uno per ogni gol segnato con i Diavoli Rossi in 126 partite tra il 2008 e il 2022. L'attaccante, che ha segnato un'epoca in Belgio, brillato al Lille (2007-2021), stupito al Chelsea (2012-2019) e fallito per infortunio al Real Madrid (2019-2023), era entrato allo stadio in una decappottabile per seguire la gara dagli spalti.

Una partita rara, senza Hazard e l'infortunato Kevin De Bruyne in campo, fari dei "Red Devils" nell'ultimo decennio. Dopo il match, i successivi festeggiamenti e le foto commemorative, il giocatore ha parlato con l'emittente pubblica RTBF, mostrandosi sincero e amichevole, anche se non ha rivelato cosa accadrà al suo futuro dopo la risoluzione del contratto con il Real Madrid, se non confermare, con un sonoro "sì", che è fisicamente in forma per continuare a giocare. "Allo stesso tempo, sono stato a riposo negli ultimi due anni, quindi ho energia", ha scherzato sul suo limitato coinvolgimento nel Real Madrid.

Il 32enne, che ha portato la sua Nazionale al terzo posto ai Mondiali di Russia 2018, ha anche cercato di ricordare quella che considera la sua migliore partita con i 'Diavoli Rossi', e ha fatto riferimento a una partita contro la Bosnia nel 2017, nelle qualificazioni per la Russia. "Stavamo perdendo e alla fine abbiamo vinto qualcosa come 3-4. Ho avuto una festa, una festa", ha detto sorridendo dopo aver chiuso, con gli onori ufficiali, i suoi 14 anni con la nazionale del suo Paese.

Il quotidiano locale "Sudinfo" ha riferito che la Federazione aveva chiesto al giocatore chi volesse invitare al tributo e cosa volesse per cena nel giorno dell'emozione. "Soprattutto non fate nulla di speciale, un hamburger e patatine fritte andranno bene", ha risposto Hazard, apprezzato in Belgio per il suo talento in passato ma anche per il suo buon umore e la sua semplicità.