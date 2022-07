Nel mirino del Manchester City, il gigante Kyle Hudlin firma per l’Huddersfield: è alto 2,06 metri

Il 22enne di Birmingham è alto infatti 2,06 metri, in pratica il giocatore più alto nel panorama calcistico inglese. Hudlin ha sottoscritto un contratto fino al 2024 (con possibilità di prolungare per un altro anno) con i Terrier (giocherà per il momento con l’Huddersfield B). Con il Solihull Moor Hudlin ha segnato 15 gol in 62 partite totali tra National League (compresi playoff) ed FA Cup.