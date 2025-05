Serata davvero difficile per la squadra di Lampard che, dopo una vera e propria battaglia, è stata eliminato dai playoff per approdare in Premier League

Giorgio Trobbiani 14 maggio 2025 (modifica il 14 maggio 2025 | 13:01)

Serata davvero difficile per il Coventry City di Frank Lampard che, dopo una vera e propria battaglia, è stato eliminato dai playoff per approdare in Premier League dal Sunderland.

Lampard furioso dopo l'eliminazione dai playoff del suo Coventry — Poteva essere la serata della storia per il Coventry City che, con Frank Lampard, aveva ritrovato nuova linfa in questa stagione fino ad arrivare a giocarsi fino alla fine un posto per approdare in Premier League nella prossima stagione. Ieri sera, contro il Sunderland, il gol di Mason-Clarke a quindici minuti dai tempi regolamentari aveva illuso gli 'Sky Blues' che, a pochi secondi dai calci di rigore, sono stati beffati dalla rete, praticamente allo scadere, di Ballard. Un gol pesantissimo che ha acceso la frustrazione e la delusione in casa Coventry e, quando un tifoso del Sunderland, festante, si è avvicinato a Frankie Lampard per un selfie, il tecnico della squadra sconfitta lo ha allontanato in malo modo. Un gesto di stizza che non è passato inosservato e, magari, considerato anche comprensibile da alcuni vista l'enorme delusione di un risultato di questo tipo.

Nothing will change our feeling at the end.

We are proud. pic.twitter.com/ZTTAPW7Vpp

— Coventry City (@Coventry_City) May 13, 2025

Successivamente, ai microfoni della stampa locale, Lampard ha parlato così analizzando al meglio la gara con il massimo dell'equilibrio: "Una partita dura, ma siamo stati la squadra migliore. C'era un'atmosfera abbastanza difficile da affrontare, soprattutto nei primi minuti di gara, poi però siamo venuti fuori e abbiamo fatto valere la nostra qualità. Nel secondo tempo, l'atmosfera dello stadio se ne era totalmente andata, stavamo imponendo il nostro gioco, poi purtroppo questo è il calcio e chi segna un gol in più vince". Il Sunderland infatti, con la rete di Ballard, si è riportato in vantaggio nella sfida complessiva dopo la vittoria esterna dell'andata.