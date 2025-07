Trabzonspor, il vicepresidente Nevzat Kaya rapinato a Milano: furto da 300 mila euro

Milano, rapina al vicepresidente del Trabzonspor Nevzat Kaya

Brutta disavventura per Nevzat Kaya, vice presidente del Trabzonspor, che si trova in Italia con la figlia per vacanza e per affari. Il dirigente del club turco sta trascorrendo alcuni giorni in Lombardia, come immortalato da lui stesso sui social. Nel pomeriggio di ieri, però, si è trovato ad esser vittima di una rapina in pieno centro a Milano.