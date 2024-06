Newcastle, Adidas nuovo sponsor: un ospite d’eccezione per il trailer

Cambio della guardia per i Magpies. Via Castore, dentro, di nuovo Adidas. L’annuncio de club in un trailer emozionante..

Contratto stellare con il colosso tedesco per la fornitura delle nuove divise per la stagione 2024/25. Un ritorno al passato per il Newcastle che ha già vestito Adidas nelle grandi stagioni di Kevin Keegan negli anni ‘90. La nuova divisa omaggia quella della stagione 2002/2003 e, oltre lo stesso sul petto, sul retro della divisa è stampato lo scudetto originale del club. Un mix di innovazione e tradizione che non poteva che far felici i supporters dei Magpies. I vari Isak, Gordon e Wilson hanno già posato e sfilato con la nuova casacca, ma per questa divisa e per questo gran ritorno serviva qualcosa di più. Il Newcastle ha girato un trailer pazzesco per presentare il nuovo kit.