Newcastle-Liverpool, il pronostico del Monday Night di Premier League

Newcastle-Liverpool, Monday Night della seconda giornata di Premier League: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 24 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 09:47)

Un Monday Night ad alta tensione chiude la seconda giornata di Premier League. Al St. James’ Park, il Newcastle ospita il Liverpool in una sfida che promette scintille, dentro e fuori dal campo. A tenere banco è il "caso Isak", con lo svedese ormai separato in casa e al centro di un'operazione monstre... proprio con i Reds. Un'assenza che pesa, e non poco, sui meccanismi di Howe. Magpies a caccia del primo successo stagionale, dopo il pari all'esordio; il Liverpool punta al bis dopo il 4-2 rifilato al Bournemouth.

Qui Newcastle — In casa Magpies l’atmosfera è tutt’altro che serena. Alexander Isak ha deciso di tirarsi fuori, ufficialmente per motivi legati alla trattativa col Liverpool. Il risultato? Un Newcastle a secco di gol da 4 partite consecutive in Premier League. L’assenza dello svedese è pesantissima: senza di lui, l’attacco perde profondità, incisività e punti di riferimento. E ora, contro una big come il Liverpool, serve una scossa immediata.

Qui Liverpool — Al contrario, i Reds si presentano in forma smagliante. Dopo il 4-2 rifilato al Bournemouth, con tutti e quattro gli attaccanti a segno, la squadra di Slot sembra aver già trovato una quadra offensiva. Il faro è sempre lui: Mohamed Salah, autentica bestia nera del Newcastle. Per lui 18 partecipazioni a gol contro i Magpies in carriera, con almeno 1 assist in ciascuna delle ultime 6 sfide. È anche il giocatore che ha inciso di più contro le squadre guidate da Eddie Howe. Il Liverpool segna da 35 partite consecutive in Premier League e sotto la nuova gestione ha una media realizzativa di 2.3 gol a partita. I problemi? Difesa ancora da registrare, con qualche scricchiolio sulla fascia destra complice l’assenza di Frimpong e il probabile forfait di Bradley.

I precedenti — I numeri non mentono: il Newcastle non batte il Liverpool in Premier League da 17 incontri consecutivi, con un bilancio nettamente sfavorevole:

12 vittorie Liverpool

5 pareggi

0 successi Newcastle

Eppure, l’ultimo incrocio ufficiale tra le due ha sorriso ai Magpies: una vittoria nella finale di League Cup, che resta comunque un episodio isolato in un dominio rosso lungo un decennio.

Newcastle-Liverpool, probabili formazioni — NEWCASTLE (4-3-3): Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, Tino Livramento, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes. Allenatore: Eddie Howe

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson Becker, Calvin Ramsay, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitiké. Allenatore: Arne Slot

Analisi quote e Pronostico — Liverpool favorito a quota 2.30. Segno X a 3.60, possibile successo del Newcastle quotato a 2.90. In tre delle ultime cinque sfide disputate al St. James's Park entrambe le squadre sono andate a segno, con almeno tre reti realizzate. Ecco perchè gli esiti Goal (quota 1.50) e Over 2.5 (quota 1.50) sono entrambe piste percorribili.

PRONOSTICO: GOAL (quota 1.50)

Newcastle-Liverpool, dove vedere la Premier League in Diretta LIVE — NEWCASTLE LIVERPOOL PREMIER LEAGUE DIRETTA LIVE - Per tutti gli appassionati di Premier League, il match tra Newcastle e Liverpool sarà un appuntamento imperdibile. La partita, valida per la seconda giornata di campionato, andrà in scena lunedì 26 agosto alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. In particolare, sarà visibile sul canale Sky Sport Max (canale 205), con ampio pre-partita e analisi post-gara.

Chi preferisce seguire l’incontro in mobilità o tramite dispositivi digitali potrà farlo grazie all’app Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e PC per tutti gli abbonati. In alternativa, è possibile guardare Newcastle-Liverpool anche in streaming live su NOW, la piattaforma on demand di Sky, che consente di accedere all’intera programmazione sportiva senza vincoli di contratto.