Newcastle-Liverpool, il pronostico del Monday Night di Premier League

Newcastle-Liverpool, Monday Night della seconda giornata di Premier League: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Un Monday Night ad alta tensione chiude la seconda giornata di Premier League. Al St. James’ Park, il Newcastle ospita il Liverpool in una sfida che promette scintille, dentro e fuori dal campo. A tenere banco è il "caso Isak", con lo svedese ormai separato in casa e al centro di un'operazione monstre... proprio con i Reds. Un'assenza che pesa, e non poco, sui meccanismi di Howe. Magpies a caccia del primo successo stagionale, dopo il pari all'esordio; il Liverpool punta al bis dopo il 4-2 rifilato al Bournemouth.

Isak Newcastle
Eddie Howe, allenatore Newcastle United, con Isak, attaccante dei Magpies (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Qui Newcastle

—  

In casa Magpies l’atmosfera è tutt’altro che serena. Alexander Isak ha deciso di tirarsi fuori, ufficialmente per motivi legati alla trattativa col Liverpool. Il risultato? Un Newcastle a secco di gol da 4 partite consecutive in Premier League. L’assenza dello svedese è pesantissima: senza di lui, l’attacco perde profondità, incisività e punti di riferimento. E ora, contro una big come il Liverpool, serve una scossa immediata.

Qui Liverpool

—  

Al contrario, i Reds si presentano in forma smagliante. Dopo il 4-2 rifilato al Bournemouth, con tutti e quattro gli attaccanti a segno, la squadra di Slot sembra aver già trovato una quadra offensiva. Il faro è sempre lui: Mohamed Salah, autentica bestia nera del Newcastle. Per lui 18 partecipazioni a gol contro i Magpies in carriera, con almeno 1 assist in ciascuna delle ultime 6 sfide. È anche il giocatore che ha inciso di più contro le squadre guidate da Eddie Howe. Il Liverpool segna da 35 partite consecutive in Premier League e sotto la nuova gestione ha una media realizzativa di 2.3 gol a partita. I problemi? Difesa ancora da registrare, con qualche scricchiolio sulla fascia destra complice l’assenza di Frimpong e il probabile forfait di Bradley.

Federico Chiesa, Liverpool
Federico Chiesa, Liverpool (Foto di Michael Steele/Getty Images)

I precedenti

—  

I numeri non mentono: il Newcastle non batte il Liverpool in Premier League da 17 incontri consecutivi, con un bilancio nettamente sfavorevole:

    • 12 vittorie Liverpool

    • 5 pareggi

    • 0 successi Newcastle

    Eppure, l’ultimo incrocio ufficiale tra le due ha sorriso ai Magpies: una vittoria nella finale di League Cup, che resta comunque un episodio isolato in un dominio rosso lungo un decennio.

    Newcastle-Liverpool, probabili formazioni

    —  

    NEWCASTLE (4-3-3): Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, Tino Livramento, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes. Allenatore: Eddie Howe

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson Becker, Calvin Ramsay, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitiké. Allenatore: Arne Slot

    Arne Slot, l'allenatore del Liverpool
    Arne Slot, l'allenatore del Liverpool (GettyImages)

    Analisi quote e Pronostico

    —  

    Liverpool favorito a quota 2.30. Segno X a 3.60, possibile successo del Newcastle quotato a 2.90. In tre delle ultime cinque sfide disputate al St. James's Park entrambe le squadre sono andate a segno, con almeno tre reti realizzate. Ecco perchè gli esiti Goal (quota 1.50) e Over 2.5 (quota 1.50) sono entrambe piste percorribili.

    PRONOSTICO: GOAL (quota 1.50)

    Newcastle-Liverpool, dove vedere la Premier League in Diretta LIVE

    —  

    NEWCASTLE LIVERPOOL PREMIER LEAGUE DIRETTA LIVE - Per tutti gli appassionati di Premier League, il match tra Newcastle e Liverpool sarà un appuntamento imperdibile. La partita, valida per la seconda giornata di campionato, andrà in scena lunedì 26 agosto alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. In particolare, sarà visibile sul canale Sky Sport Max (canale 205), con ampio pre-partita e analisi post-gara.

    Chi preferisce seguire l’incontro in mobilità o tramite dispositivi digitali potrà farlo grazie all’app Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e PC per tutti gli abbonati. In alternativa, è possibile guardare Newcastle-Liverpool anche in streaming live su NOW, la piattaforma on demand di Sky, che consente di accedere all’intera programmazione sportiva senza vincoli di contratto.

