Neymar brilla al Santos: gol e assist, il ritorno è da star

Neymar spazza via ogni dubbio sul suo ritorno in Brasile e dimostra di vivere una nuova giovinezza calcistica con la maglia del Santos .

L’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain ha incantato i tifosi con una prestazione da protagonista nella vittoria per 3-0 contro l’Internacional de Limeira, gara che ha garantito al Santos l’accesso ai quarti del Campionato Paulista. Il fuoriclasse brasiliano ha lasciato il segno con due assist e un gol direttamente da calcio d’angolo, il primo di questo tipo nella sua carriera.

Só falta um vídeo de drone do golaço do Neymar, né? NÃO FALTA MAIS! ✋🏽😜🤚🏽

Sui social, il club ha celebrato la sua prodezza: "Il principe Neymar Jr è applaudito (ancora una volta) dai tifosi avversari: un gol storico!". Un gesto che ha trasformato i fischi ricevuti poco prima in applausi, quando al 27° minuto ha sorpreso tutti infilando la palla direttamente in rete per il momentaneo 2-0. Successivamente, ha servito due assist al compagno di squadra Tiquinho Soares, confermando la sua importanza nell’attacco del Santos.