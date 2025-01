Ufficiale, Neymar lascia l’Al-Hilal: ad un passo il suo ritorno al Santos

L'attaccante brasiliano ha risolto il suo contratto con il club saudita ed è ad un passo dal ritorno in patria. Il Santos, appena tornato nella massima serie brasiliana, lo aspetta

Massimiliano Guerra 28 gennaio - 13:35

Neymar è pronto a ritornare al Santos, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Dopo aver interrotto di comune accordo il contratto con l'Al Hilal, squadra della Saudi Pro League, Neymar si prepara a riabbracciare i colori bianconeri del Santos.

Un periodo difficile all'Al Hilal

L'esperienza del brasiliano con l'Al Hilal è stata segnata da diversi ostacoli fisici. Trasferitosi nel 2023 dal Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 90 milioni di euro, il numero 10 del Brasile ha subito una grave lesione al legamento crociato durante una partita con la nazionale verdeoro. L'infortunio lo ha costretto a restare lontano dai campi per gran parte della stagione, limitandolo a sole sette presenze con il club saudita, in cui ha segnato un gol e fornito tre assist Nonostante ciò significhi rinunciare a un ingaggio settimanale di circa 2,5 milioni di sterline, Neymar sembra determinato a rilanciare la propria carriera tornando alle sue radici.

Un ritorno che sa di rinascita Fonti vicine al giocatore rivelano che Neymar ha già accettato di tornare al Santos, con le ultime formalità che dovrebbero essere concluse nei prossimi giorni. Il nuovo contratto, della durata di sei mesi, permetterà al giocatore di mantenere aperte le porte per eventuali trasferimenti nella stagione 2025-26. Tra le clausole dell’accordo si ipotizza anche una partecipazione di Neymar e di suo padre, Neymar Santos Sr., a un fondo di investimento legato al Santos. Questa mossa consentirebbe al giocatore di recuperare parte delle somme lasciate con la rescissione del contratto saudita. Il ritorno di Neymar al Santos non è solo un gesto carico di significato emotivo, ma rappresenta anche una grande occasione per il club brasiliano di rinforzarsi. Dopo aver recentemente riguadagnato la promozione nella Serie A brasiliana, il Santos punta a essere competitivo ai massimi livelli, con l’obiettivo di brillare nuovamente anche in Copa Libertadores. Per Neymar, invece, questa è una possibilità di ritrovare la condizione fisica ottimale e prepararsi al meglio per il Mondiale del 2026. Il legame tra il giocatore e il Santos è profondo: proprio qui ha mosso i suoi primi passi da professionista, facendosi conoscere come una delle stelle più promettenti del calcio mondiale. Ora, a 32 anni, Neymar è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la squadra che lo ha visto crescere.

L’attesa dei tifosi —

I tifosi del Santos non vedono l’ora di rivedere Neymar in campo, sognando di nuovo le sue giocate spettacolari. L’intero mondo del calcio brasiliano osserva con curiosità e speranza questo ritorno, augurandosi che Neymar possa ancora una volta stupire e contribuire ai successi del Santos. Un nuovo inizio che profuma di rivincita, per Neymar e per il club che lo ha reso grande.