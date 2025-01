Santos-Palmeiras 1-2: la cronaca del derby

Nel primo derby del Campionato Paulista 2025, il Palmeiras ha sconfitto il Santos in rimonta per 2-1 a Vila Belmiro in occasione del terzo turno del torneo. Il Santos ha fatto meglio nel primo tempo, anche se entrambe le squadre hanno effettuato lo stesso numero di tiri: cinque. Mentre il Palmeiras si è reso pericoloso solo con un tiro di Richard Ríos all'inizio della partita, è stato Guilherme ad aprire le marcature. Il fantasista del Santos, sugli sviluppi di una punizione, calcia in porta e trova la barriera con la deviazione di Thalys che risulta fatale per l'estremo difensore avversario e primo vantaggio per i padroni di casa. Una rete con un'esultanza speciale: Guilherme ha infatti festeggiato come Neymar, leggenda del club brasiliano che ha mosso i primi passi a livello internazionale proprio nei bianconeri. Occhio però a dare per spacciato il Palmeiras, in stato di grazia in questo momento particolare della sua storia dove sta difendendo una incredibile serie di 41 partite di imbattibilità nella fase a gironi Paulista (ultima sconfitta nel 2021, con ben 29 vittorie e 12 pareggi). All'inizio della ripresa arriva un rigore proprio per gli ospiti, ma poi annullato per un offside. Successivamente Estevao, tutto da solo, arriva alla conclusione, ma la sua palla finisce sul palo. Poi, il pareggio. Mauricio crossa dalla sinistra e Thalys colpisce di testa con stile per pareggiare i conti. A 19 anni, l'attaccante è un altro gioiello emergente della squadra che, soltanto qualche tempo fa, ha sollevato al cielo la Copa Libertadores. Il giovane proveniente dal Copinha ha segnato in due partite consecutive: Noroeste e Santos.