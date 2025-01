Santos-Palmeiras, dove vedere il Classico da Saudade in Diretta LIVE

Santos-Palmeiras, il Classico da Saudade: info partita, probabili formazioni, dove vedere in Diretta LIVE e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 22 gennaio 2025 (modifica il 23 gennaio 2025 | 10:08)

Il "Classico da Saudade" è una rivalità intrisa di tradizione, alimentata dai successi di Santos e Palmeiras nella massima serie brasiliana e dalla passione delle rispettive tifoserie, che rendono ogni edizione della sfida un evento speciale. La sfida tra Peixe e Verdao sarà uno degli incontri più attesi della 3ª giornata del Campionato Paulista, una partita dal sapore storico e carica di rivalità. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con un bottino di quattro punti raccolti nelle prime due gare e puntano a centrare una vittoria per non perdere contatto con la capolista, il Corinthians, che guida la classifica a punteggio pieno con nove punti.

Santos-Palmeiras, probabili formazioni — Per il Santos, in porta giocherà Gabriel Brazao. Difesa a quattro con Godoy ed Escobar sulle corsie esterne, mentre al centro agiranno Luan Peres e Ze Ivaldo. In mediana, spazio alla coppia composta da Diego Pituca, capitano della squadra, e Rincon. Sulla trequarti, dietro all'unica punta, Luca Meirelles, si muoveranno Miguelito, Guilherme e il nuovo innesto Thaciano.

Il Palmeiras, invece, potrebbe optare per un modulo più aggressivo, il 3-4-3. In porta ci sarà Marcelo Lombe, con una linea difensiva composta da Glay, Gomez e Benedetti. A centrocampo, Mayke e Caio Paulista giocheranno sulle fasce, svolgendo un doppio ruolo di copertura e spinta, mentre gli interni saranno Veiga e Moreno. Nel tridente d'attacco, Torres e Luigi saranno le ali, mentre al centro Thalys, in gol nell'ultima partita, è favorito su Lopez.

Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazao, Godoy, Luan Peres, Ze Ivaldo, Escobar, Diego Pituca, Rincon, Miguelito, Guilherme, Thaciano, Luca Meirelles. Allenatore: Pedro Caixinha

Palmeiras (3-4-3): Marcelo Lombe, Glay, Gomez, Benedetti, Mayke, Veiga, Moreno, Caio Paulista, Torres, Luigi, Thalys, Luigi. Allenatore: Abel Ferreira

Santos-Palmeiras, dove vedere il Clasico da Saudade in Diretta LIVE — SANTOS PALMEIRAS DIRETTA LIVE - La super-sfida tra Santos e Palmeiras, valevole per la terza giornata del Campionato Paulista, è in programma giovedì 23 gennaio (calcio d'inizio ore 01:30) presso l'Estadio Urbano Caldeira di Santos. I telespettatori e appassionati potranno seguire la diretta tv del match sui profili social e ufficiali dei due club in tempo reale, perchè la gara non sarà trasmessa in tv da nessuna emittente televisiva.