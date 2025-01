Santos-Palmeiras, il pronostico del Clasico da Saudade: Verdao favoriti

Santos-Palmeiras è la gara valida per la 3ª giornata del Campionato Paulista . Le due squadre sono reduci entrambe da quattro punti conquistati nelle prime due giornate e cercano il secondo squillo per non perdere contatto dalla capolista Corinthians, prima con nove punti. È una sfida carica di storia quella tra il Peixe e il Verdao , al secolo "Classico da Saudade" , la sfida tra le due compagini di maggior successo nella massima serie brasiliana.

Santos-Palmeiras, il pronostico

Il Santos non parte favorito sulla carta, i bookmakers vedono favoriti il Palmeiras, quotato a 1.97. Segno X a 2.95, mentre la possibile vittoria del Peixe padrone di casa è offerta a 3.40. La proposta Goal è quotata a 1.80, No Goal a 1.67; Over 2.5 a 2.15, Under 2.15 a 1.53. Ad eccezione del 2-2 della stagione 2020-2021, le successive quattro gare disputate in casa del Santos hanno sempre regalato meno di quattro reti, sinonimo del fatto che il Classico De Saudade in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, potrebbe essere un match chiuso, abbastanza equilibrato tra le due formazioni.