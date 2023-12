Neymar è a Rio, Bolsonaro gli fa visita: donata medaglia con il suo volto

Ai box per diversi mesi a causa della rottura parziale del legamento crociato, l'ex Barcellona e PSG sta godendo di un periodo di riposo forzato. A fargli visita nella sua villa di Rio de Janeiro l'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro...

Sergio Pace Redattore

Un riposo forzato nella sua villa a Rio de Janeiro e una visita speciale per Neymar. L'attaccante brasiliano, in forza all'Al-Hilal, ne avrà per diversi mesi dopo la rottura parziale del legamento crociato subita ad ottobre. Nel bel mezzo del suo "buen retiro" O Ney ha ricevuto una visita "presidenziale"...

Bolsonaro fa visita a Neymar e gli regala una medaglia con il suo volto

L'avventura esotica in Arabia Saudita non è iniziata certamente sotto i migliori auspici da un punto di vista sportivo. Neymar ha infatti partecipato solo a 5 partite con l'Al-Hilal tra Saudi Pro League e AFC Champions League, con un contributo di un gol e 3 assist. Il grave infortunio patito in occasione del match di qualificazioni ai Mondiali tra la Seleção e l’Uruguay lo scorso 17 ottobre costringerà l'attaccate brasiliano a rimanere ai box fino ad aprile.

In questo momento Neymar sta dunque osservando una fase di riposo forzato in Brasile. Un periodo bello intenso comunque per O Ney, fresco di separazione ufficiale dalla sua compagna. In tutto questo l'ex Barcellona e PSG ha ricevuto una visita ben gradita nella sua villa di Rio de Janeiro, quella dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro.

Durante la visita il politico si è regalato una foto con Neymar. All'attaccante dell'Al-Hilal, inoltre, è stata donata una medaglia con l'immagine di...Bolsonaro stesso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.