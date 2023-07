Neymar rivela: “Messi via dal Psg perché la sua famiglia non stava bene a Parigi”

Gli ultimi due anni di Lionel Messi al Psg non sono stati una passeggiata. Il biennio parigino per la Pulce si è rivelato complicato anche a causa di un difficile ambientamento della sua famiglia nella "Ville Lumière". E l'ex compagno di squadra, Neymar, lo ha pure confermato...

Gli ultimi noti attriti tra Messi e la dirigenza del Psg sono state le ultime gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Il fuoriclasse, campione del mondo con l'Argentina a Qatar 2022, ha preso la via dell'America ed è ora pronto ad affrontare una nuova avventura in Florida, con addosso la maglia dell'Inter Miami di David Beckham.

Neymar, nel corso di una lunga intervista rilasciata allo streamer brasiliano Casimiro, ha confermato i problemi familiari di Messi nel biennio a Parigi: "Nelle ultime settimane avevo nutrito dei dubbi in merito. Allora gliel'ho chiesto e mi ha dato la conferma. Messi ha vinto tutto ma la sua famiglia non è stata bene negli ultimi due anni a Parigi. Lo posso capire, ma ora si trova in un posto dove sarà ben accolto. Sicuramente vivrà un'esperienza totalmente diversa. Penso proprio che la sua famiglia si sentirà molto bene a Miami. Abbiamo vissuto due anni difficili insieme. Miami è stata una buona scelta per lui e la sua famiglia".