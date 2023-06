Neymar rompe il silenzio e chiede perdono sui social alla sua Bruna Biancardi per il tradimento

"Bru, lo faccio per voi due e per la vostra famiglia. Giustificando l'ingiustificabile. Non ne avevo bisogno. Ma ho bisogno di voi nelle nostre vite. Ho visto quanto sei stato esposta, quanto hai sofferto per tutto questo e quanto vuoi stare al mio fianco. E io al tuo fianco. Ho sbagliato".

"Bru, ti ho già chiesto di perdonarmi per i miei errori, per l'inutile esposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente. Se una questione privata è diventata pubblica, le scuse devono essere pubbliche. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se funzioneremo, ma OGGI sei la certezza, per cui voglio provarci. Il nostro intento prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore reciproco ci rafforzerà. Sempre noi. Ti amo", chiude così la lettera di scuse Neymar.