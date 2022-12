Nicolò Napoli, appello ai tifosi per il derby di Craiova: “Se venite in tanti, possiamo farcela”

Nicolo Napoli si aspetta che i giocatori dell'FC U Craiova 1948 penultimi in classifica facciano fronte alla pressione del derby con l'Universitatea Craiova quarta in graduatoria e guadagnino i tre punti in palio

Il tecnico italiano è alla sua nona stagione sulla panchina tecnica della squadra di Bănie, e ha dichiarato di avere l'esperienza giusta per i derby nella SuperLigă rumena. Nicolò Napoli ha detto ai tifosi che i suoi giocatori hanno bisogno di un pubblico numeroso per fare una bella partita contro l'Universitatea di Craiova: "Ho trascorso molto tempo qui e ho giocato molti derby. La vittoria è molto importante per la classifica, sarebbe molto bello vincere la partita. Una vittoria darebbe molta fiducia ai giocatori e tre punti sarebbero molto importanti in classifica. Speriamo che ci siano molti tifosi, perché abbiamo bisogno di tifosi e senza di loro non sarebbe un bel calcio. La pressione c'è in ogni partita, ma voglio che la squadra pensi a fare un'ottima partita".