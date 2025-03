L'iniziativa della Federazione nigeriana per la partita contro lo Zimbabwe

Mattia Celio 25 marzo - 12:05

Oggi 25 marzo alle ore 17 la Nigeria scenderà in campo contro lo Zimbabwe nella partita valida per la sesta giornata di Qualificazione al Mondiale 2026. Le Super Aquile sono chiamate a dare continuità alla vittoria per 2-0 contro il Ruanda nella giornata precedente. Conquistare altri 3 punti vorrebbe dire rilanciare la propria candidatura alla testa della classifica, occupata dal Sud Africa. Proprio per questo, la Federazione Nigeriana ha deciso di lanciare una curiosa iniziativa in vista della partita di oggi pomeriggio.

Maglie gratis ai primi 500 tifosi che arrivano — Non è un momento facile per la Nigeria. Appena tre punti raccolti nelle prime 4 partite, poi la vittoria per 2-0 sul Ruanda ha riacceso gli animi del popolo nigeriano, ma se si vuole giocare il prossimo Mondiale serve più continuità. Il Sud Africa, primo in classifica, è distante 4 punti. Non sono molti, ma un nuovo passo falso a 4 giornate dalla fine del girone potrebbe mettere a serio rischio il pass per Stati Uniti/Messico/Canada. Lookman e compagni non possono più sbagliare e oggi pomeriggio al Godswill Akpabio International Stadium se la vedranno contro lo Zimbabwe. Una partita da dentro o fuori.

Per la delicata sfida contro "i Guerrieri" Mohammed Sanusi, segretario generale della Federazione calcistica nigeriana (NFF), ha voluto lanciare un'iniziativa per spingere i tifosi a sostenere la squadra: le prime 500 persone che acquisteranno i biglietti per la partita riceveranno in omaggio una maglia casalinga delle Super Eagles. Come lo stesso presidente ha dichiarato: "La squadra ha bisogno di supporto. Quando abbiamo giocato contro il Ruanda a Kigali venerdì, i ruandesi hanno riempito l'Amahoro Stadium fino alla sua massima capienza. Vogliamo che anche la nostra gente esca in massa e applauda gli Eagles". Fischio di inizio alle ore 17 (orario italiano).

La classifica del Gruppo C

Sudafrica 10 punti

Benin 8 punti

Ruanda 7 punti

Nigeria 6 punti

Lesotho 5 punti

Zimbawe 3 punti