Nizza, Todibo da record: espulso dopo 9 secondi

Incredibile quello che è accaduto in Ligue 1

Nel match tra Nizza e Angers, Jean Claire Todibo è riuscito a farsi espellere dopo ben 9 secondi di gioco. Il classe '99 con un passato nel Barça entra in ritardo sul 21enne Abdallah Sima, attaccante senegalese dell'Angers in prestito dal Brighton.

Un intervento né maldestro né violento, ma in ritardo

Il direttore di gara però ha valutato il tutto come una chiara occasione da gol con l’attaccante senegalese ospite che si sarebbe involato a rete. Rosso diretto e sotto la doccia per il centrale che lascia la sua squadra in 10.